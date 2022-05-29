Лавров опроверг слухи о плохом здоровье Путина

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Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг слухи о плохом здоровье Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал в эфире французского телеканала TF1.

Лавров пояснил, что Путин ежедневно появляется на публике.

"Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания", – сказал глава МИД РФ.

По его словам, распускание слухов останется на совести тех, кто это делает вопреки "повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит".

Ранее Путин и президент Сербии Александр Вучич провели телефонный разговор. Предметно обсуждались вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. В частности, стороны уточнили, что Россия планирует и далее поставлять природный газ в Сербию без перебоев.

