Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем

Фото: ТАСС/Михаил Метцель/POOL

Президенты Российской Федерации и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, как сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Сербия Александром Вучичем. Предметно обсуждены вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества", – указано в сообщении.

В частности, стороны уточнили, что Россия планирует и далее поставлять природный газ в Сербию без перебоев.

Кроме того, Путин и Вучич обменялись мнениями по международным темам, в том числе по ситуации на Украине. Также были затронуты вопросы вокруг Косово.

Президенты РФ и Сербии выразили настрой на укрепление стратегического партнерства между странами с учетом традиционно тесных связей народов.

Накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации на Украине.