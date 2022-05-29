Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем

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Президенты Российской Федерации и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, как сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Сербия Александром Вучичем. Предметно обсуждены вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества", – указано в сообщении.
В частности, стороны уточнили, что Россия планирует и далее поставлять природный газ в Сербию без перебоев.
Кроме того, Путин и Вучич обменялись мнениями по международным темам, в том числе по ситуации на Украине. Также были затронуты вопросы вокруг Косово.
Президенты РФ и Сербии выразили настрой на укрепление стратегического партнерства между странами с учетом традиционно тесных связей народов.
Накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации на Украине.
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