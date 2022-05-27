Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Нехаммером

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Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"По просьбе канцлера Австрии президент России дал оценку ситуации в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса и информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, глава государства указал на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины.

Лидеры РФ и Австрии обменялись мнениями по вопросам глобальной продовольственной безопасности. Путин указал на безосновательность попыток переложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции.

Российский президент объяснил, что сложная ситуация возникла в том числе из-за санкций США и Евросоюза против РФ. Вместе с тем Владимир Путин подтвердил приверженность страны соблюдению контрактов по поставкам в Австрию природного газа.

В конце апреля сообщалось, что Австрия и австрийская нефтегазовая компания OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях. Впоследствии канцлер Австрии Карл Нехаммер опроверг данную информацию и уточнил, что местные компании продолжают поддерживать санкции ЕС.

