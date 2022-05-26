Путин обсудил с премьер-министром Италии ситуацию на Украине

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Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Переговоры состоялись по инициативе итальянской стороны, сообщается на сайте Кремля.
"Обсуждена ситуация на Украине. В частности, Владимир Путин информировал о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса", – говорится в сообщении.
Российский лидер подробно рассказал коллеге о предпринимаемых шагах для обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневные гуманитарные коридоры для выхода судов из портов Азовского и Черного морей. Также Путин дал оценки замороженных Киевом переговоров.
Помимо этого, лидеры обсудили вопросы энергобезопасности. Путин подчеркнул, что РФ готова обеспечивать бесперебойные поставки газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам.
Президент РФ также отметил необоснованность обвинений в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. По его словам, страна может поставлять зерно и удобрения при условии снятия "политически мотивированных ограничений со стороны Запада".
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах приближается к критической – МО РФ
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