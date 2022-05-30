ВС РФ уничтожили более 15 танков и боевых машин на территории завода "Океан" в Николаеве

Фото: Минобороны РФ

Российские артиллеристы уничтожили более 15 украинских танков и боевых машин пехоты на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Там же ликвидировано пять артиллерийских орудий крупного калибра.

По словам Конашенкова, ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, в том числе оперативного командования "Юг" в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области, а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях.

Уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки ДНР.

Накануне Конашенков объявил, что ВС РФ с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 183 самолета и 1 049 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Также ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили 62 пункта управления Вооруженных сил Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

