"Wow эффект": Gucci создаст свою команду киберспортсменов

Итальянский бренд Gucci объявил о запуске глобальной игровой академии для подготовки киберспортсменов.

Проект получил название Gucci Gaming Academy. Он запущен при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и киберспортивной платформы Faceit. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".