Захарова оценила слова Рютте об обещаниях Киеву членства Украины в Евросоюзе

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила слова премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о членстве Украины в Евросоюзе. Об этом сообщает RT.

Глава кабмина Нидерландов выступил в местном парламенте и заявил, что обещания Киеву являются "эмоциональным заявлением".

"Много слов потратил премьер Нидерландов на объяснение очевидного: обещать – не значит выходить замуж. В устаревшем варианте – жениться", – оценила высказывание зарубежного политика Мария Захарова.

18 апреля стало известно, что Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету на вступление Украины в Евросоюз. По словам действующего президента Франции Эммануэля Макрона, заявку рассмотрят в июне 2022 года.

Ранее бывший американский посол в России Майкл Макфол в ходе Дебатов Мунка в Торонто сообщил, что дипломаты США несколько лет обещали Украине вступление в НАТО, что по итогу оказалось ложью.