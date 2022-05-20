Старт полумарафона "Забег.РФ" в Москве состоится на Красной площади

Старт столичного этапа полумарафона "Забег.РФ" состоится на Красной площади 22 мая. Выбрать можно одну из четырех дистанций, начиная от одного километра.

Абсолютно все маршруты проходят по центру города, чтобы во время забега можно было рассмотреть достопримечательности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

