Спецпроект "Добрый автобус" возобновил работу в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице возобновил работу спецпроект "Добрый автобус", предназначенный для участников программы "Московское долголетие". В понедельник, 16 мая, на маршрут вышли первые три автобуса, сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.
"Для нас сегодня важный день: после двухлетнего перерыва, связанного с коронавирусной инфекцией, возвращается проект московского долголетия "Добрый автобус", – приводит слова Филиппова ТАСС.
Он отметил, что количество автобусов будет увеличиваться каждую неделю. По его словам, проект позволит горожанам старшего возраста посещать культурные, производственные, общественно значимые места Москвы и области.
Филиппов подчеркнул, что акцент будет делаться на том, чтобы пенсионеры посещали важные исторические места.
До пандемии COVID-19 в "Московском долголетии" были доступны 14 автобусов в рамках спецпроекта "Добрый автобус", а всего за время работы проекта более 191 тысячи москвичей старшего возраста стали пассажирами этого проекта. В 2022 году для жителей столицы запланированы свыше 35 маршрутов.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что этим летом занятия проекта "Московское долголетие" будут проходить в 18 крупных городских парках и более чем на 300 парковых территориях. Новый сезон для участников проекта "Московское долголетие", по словам Раковой, будет наполнен разнообразными событиями для формирования здорового образа жизни.
Самым востребованным направлением занятий в парках уже четыре года остается скандинавская ходьба, ее выбирают порядка 40% участников, занимающихся на улице.
Летний сезон "Московского долголетия" будет проходить в 18 столичных парках
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