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Спорт

09:25

Более 3 тыс пожилых москвичей примут участие в соревнованиях по скандинавской ходьбе

спортгород

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 3 тысяч москвичей старшего возраста примут участие в массовом заходе по скандинавской ходьбе, который пройдет 24 мая во всех округах столицы в рамках проекта "Московское долголетие". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню скандинавской ходьбы. Участникам захода предстоит преодолеть дистанцию в 2,5 километра. Кроме того, в рамках проекта "Московское долголетие" пройдут концерты творческих коллективов и мастер-классы.

По словам замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, скандинавская ходьба является самым популярным видом спорта на открытом воздухе среди участников "Московского долголетия". Это направление в настоящее время посещают более 13,5 тысячи человек.

"Возрастной диапазон скандинавов, посещающих занятия, варьируется от 55 до 80 лет. Скандинавская ходьба почти не имеет противопоказаний, заниматься ей можно в любое время года и погоду и в любом возрасте. Врачи отмечают, что данный вид спорта способствует укреплению всего организма и повышению иммунитета", – рассказал Филиппов.

Для участия в заходе необходимо пройти регистрацию на стойках "Московского долголетия", которые будут открыты с 10:00. Также с собой необходимо иметь палки для скандинавской ходьбы. Заход начнется в 11:00 одновременно на всех площадках, которые расположены во всех округах Москвы:

  • ЦАО, парк "Красная Пресня". Место сбора – улица Мантулинская, дом 5, у сцены в центральной части парка;
  • САО, парк "Ходынское поле". Место сбора – Ходынский бульвар, дом 1/1;
  • СВАО, парк спорта "Яуза" (территория "Певческое поле"). Место сбора – улица Заповедная, дом 28, у сцены парка;
  • ВАО, парк "Сокольники". Место сбора – у центрального входа;
  • ЮВАО, парк имени Шкулева. Место сбора – улица Шкулева, дом 2, строение 1, у Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара;
  • ЮАО, Бирюлевский дендропарк. Место сбора – улица Липецкая, владение 5А, у сцены;
  • ЮЗАО, усадьба Воронцово. Место сбора – Воронцовский парк, дом 3, у сцены;
  • ЗАО, парк "Фили". Место сбора – улица Большая Филевская, дом 22, у главной сцены;
  • СЗАО, ландшафтный парк "Митино". Место сбора – на Фестивальной площади парка;
  • ТиНАО, парк "Филатов луг", поселение Московский. Место сбора – рядом с площадкой для пляжного волейбола;
  • ЗелАО, Крюковский лесопарк. Место сбора – Каштановая аллея, дом 2, строение 8, за городской больницей имени Кончаловского.

Массовый заход по скандинавской ходьбе станет первым очным общегородским мероприятием "Московского долголетия" с начала пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что занятия в рамках летнего сезона "Московского долголетия" будут проводиться регулярно в крупных парках столицы и более чем на 300 парковых территориях.

Свыше 30 тысяч жителей столицы старшего поколения получат возможность присоединиться к таким видам активности, как скандинавская ходьба, гимнастика, йога, футбол, настольный теннис, рисование и танцы.

"Это наш город": в столице начался летний сезон проекта "Московское долголетие"

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