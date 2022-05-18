Более 3 тыс пожилых москвичей примут участие в соревнованиях по скандинавской ходьбе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 3 тысяч москвичей старшего возраста примут участие в массовом заходе по скандинавской ходьбе, который пройдет 24 мая во всех округах столицы в рамках проекта "Московское долголетие". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню скандинавской ходьбы. Участникам захода предстоит преодолеть дистанцию в 2,5 километра. Кроме того, в рамках проекта "Московское долголетие" пройдут концерты творческих коллективов и мастер-классы.
По словам замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, скандинавская ходьба является самым популярным видом спорта на открытом воздухе среди участников "Московского долголетия". Это направление в настоящее время посещают более 13,5 тысячи человек.
"Возрастной диапазон скандинавов, посещающих занятия, варьируется от 55 до 80 лет. Скандинавская ходьба почти не имеет противопоказаний, заниматься ей можно в любое время года и погоду и в любом возрасте. Врачи отмечают, что данный вид спорта способствует укреплению всего организма и повышению иммунитета", – рассказал Филиппов.
Для участия в заходе необходимо пройти регистрацию на стойках "Московского долголетия", которые будут открыты с 10:00. Также с собой необходимо иметь палки для скандинавской ходьбы. Заход начнется в 11:00 одновременно на всех площадках, которые расположены во всех округах Москвы:
Ранее сообщалось, что занятия в рамках летнего сезона "Московского долголетия" будут проводиться регулярно в крупных парках столицы и более чем на 300 парковых территориях.
Свыше 30 тысяч жителей столицы старшего поколения получат возможность присоединиться к таким видам активности, как скандинавская ходьба, гимнастика, йога, футбол, настольный теннис, рисование и танцы.
"Это наш город": в столице начался летний сезон проекта "Московское долголетие"
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