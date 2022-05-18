Городок с активностями организуют во время весеннего велофестиваля в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На весеннем велофестивале 21 мая с 12:00 до 16:00 будет организован стартовый городок с активностями, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В их числе:



выступление ансамблей;

площадки на велотренажерах;

выставка ретровелосипедов из коллекции Музея транспорта Москвы;

танцевальное шоу;

шоу "Трюки на велосипедах";

детская площадка с беговелами;

фотозоны;

фуд-корт и дегустация энергетических безалкогольных напитков;

мастер-классы по изготовлению игрушек и воздушных шаров;

турниры по воркауту и граффити.

Движение на нескольких участках столицы ограничат из-за веломарафона 21 мая