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Общество

15:24

Городок с активностями организуют во время весеннего велофестиваля в Москве

досугобщество

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На весеннем велофестивале 21 мая с 12:00 до 16:00 будет организован стартовый городок с активностями, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В их числе:

  • выступление ансамблей;
  • площадки на велотренажерах;
  • выставка ретровелосипедов из коллекции Музея транспорта Москвы;
  • танцевальное шоу;
  • шоу "Трюки на велосипедах";
  • детская площадка с беговелами;
  • фотозоны;
  • фуд-корт и дегустация энергетических безалкогольных напитков;
  • мастер-классы по изготовлению игрушек и воздушных шаров;
  • турниры по воркауту и граффити.

Уточняется, что сбор участников фестиваля состоится на проспекте Академика Сахарова со стороны улицы Маши Порываевой.

В текущем году в Москве пройдут четыре велофестиваля – весенний, осенний, зимний и ночной. Первый из них состоится 21 мая и будет включать гонку "Садовое кольцо", а также заезд для всех желающих, который традиционно становится самым массовым. Оставшиеся мероприятия запланированы на июль, сентябрь и декабрь.

Движение на нескольких участках столицы ограничат из-за веломарафона 21 мая

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