Посвященные велофестивалям проездные появились в кассах московского метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В преддверии Московского весеннего велофестиваля в кассах столичного метро появились новые тематические проездные билеты, рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Уже в эту субботу, 21 мая, состоится масштабный Московский весенний велофестиваль. Специально к этому событию мы выпустили тематические билеты "Единый", вы можете найти их в кассах и билетных автоматах метро", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Необычные билеты на одну и две поездки выпущены тиражом 400 тысяч экземпляров.

В текущем году в Москве пройдут четыре велофестиваля – весенний, осенний, зимний и ночной. Первый из них состоится 21 мая и будет включать гонку "Садовое кольцо", а также заезд для всех желающих, который традиционно становится самым массовым. Оставшиеся мероприятия запланированы на июль, сентябрь и декабрь.