Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин пригласил москвичей на весенний велофестиваль, который состоится 21 мая. Маршрут в 16 километров пройдет от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу.

"Это большой праздник в поддержку велосипедной культуры и здорового образа жизни. В программе – гонка для спортсменов-любителей и велопрогулка для всех желающих", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что на весеннем велофестивале с 12:00 до 16:00 будет организован стартовый городок с активностями. В их числе:



выступление ансамблей;

площадки на велотренажерах;

выставка ретровелосипедов из коллекции Музея транспорта Москвы;

танцевальное шоу;

шоу "Трюки на велосипедах";

детская площадка с беговелами;

фотозоны;

фуд-корт и дегустация энергетических безалкогольных напитков;

мастер-классы по изготовлению игрушек и воздушных шаров;

турниры по воркауту и граффити.

На время проведения велофестиваля и полумарафона в выходные изменится движение в Тверском, Пресненском, Таганском, Красносельском, Басманном районах и в Хамовниках.

С 20 по 23 мая закроют для проезда ряд улиц из-за всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ". С 00:01 20 мая до 06:00 23 мая закроют площадь Васильевский Спуск, а с 20:00 21 мая до 06:00 23 мая – Москворецкую улицу – от Москворецкой набережной до улицы Варварки.

