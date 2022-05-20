Движение изменится на нескольких улицах Москвы из-за проведения ряда мероприятий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Схема движения автотранспорта изменится на ряде улиц Москвы из-за строительных работ, а также в связи с проведением Московского велофестиваля и мероприятий ко Дню славянской письменности и культуры, 24 мая. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

21 мая с 00:01 до 17:00 будет перекрыто движение на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой, с 06:00 – Садовое кольцо, с 07:00 – Мясницкая улица, с 13:00 – Каланчевская улица. Ограничения связаны с проведением Московского велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо".

В связи с проведением всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" с 00:01 20 мая до 06:00 23 мая полностью перекроют для транспорта площадь Васильевский Спуск, а с 20:00 21 мая до 06:00 23 мая – Москворецкую улицу – от Москворецкой набережной до улицы Варварки.

22 мая с 07:00 и до окончания мероприятия будут перекрыты Краснопресненская, Москворецкая, Ростовская, Смоленская и Пречистенская набережные, а также Садовое кольцо и Смоленская улица.

С 25 мая по 29 августа, а также с 14 сентября до 14 октября будет ограничено движение на участке улицы Маршала Прошлякова от дома 20, строения 12, до дома 28. В связи с проведением работ по устройству инженерных сетей движение будет возможно только по одной полосе. Припарковаться на данном участке будет нельзя.

Фото: портал мэра и правительства Москвы



С 25 мая до 29 августа, а затем с 14 сентября до 14 октября в связи с проведением инженерных работ движение ограничат на участке Новорублевской улицы от дома 3 до дома 15, корпуса 1.

Фото: портал мэра и правительства Москвы



С 25 мая движение ограничат на участке Северо-Западной хорды в районе владения 43, строения 2, на улице Ивана Франко по направлению к улице Боженко. Это связано с проведением строительных работ.

Фото: портал мэра и правительства Москвы



24 мая с 13:00 до 22:00 участок Ильинки от Биржевой площади до Красной площади будет полностью перекрыт в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры.

Фото: портал мэра и правительства Москвы



Ранее в Дептрансе сообщали, что с 1 июня 1-й Новомихайловский проезд станет односторонним. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о небольшой внутрирайонной улице, ширина проезжей части которой составляет шесть метров.

Ожидается, что благодаря вводу одностороннего движения исчезнет проблема встречного разъезда, а вместе с ней – заторы и конфликтные ситуации на дороге.