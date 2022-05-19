Участок Ильинки перекроют из-за мероприятий ко Дню славянской письменности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Участок Ильинки перекроют 24 мая из-за проведения мероприятий в честь Дня славянской письменности, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
Проехать нельзя будет по Ильинке от Биржевой площади до Красной площади и до Варварки в районе дома 5. Перекрытие начнет действовать в 13:00 и сохранится до 22:00.
До этого москвичей предупредили об изменении движения в предстоящие выходные в Тверском, Пресненском, Таганском, Красносельском, Басманном районах и в Хамовниках из-за проведения велофестиваля и полумарафона.
С 20 по 23 мая закроют для проезда ряд улиц из-за всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ". С 00:01 20 мая до 06:00 23 мая закроют площадь Васильевский Спуск, а с 20:00 21 мая до 06:00 23 мая – Москворецкую улицу – от Москворецкой набережной до улицы Варварки.
Ранее в Дептрансе сообщали, что с 1 июня 1-й Новомихайловский проезд станет односторонним. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о небольшой внутрирайонной улице, ширина проезжей части которой составляет шесть метров.
Ожидается, что благодаря вводу одностороннего движения исчезнет проблема встречного разъезда, а вместе с ней заторы и конфликтные ситуации на дороге.
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