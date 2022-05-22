Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Филиппинах

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Подземный толчок магнитудой 5,8 произошел на Филиппинах. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр располагался в 5 км к юго-востоку от города Насугбу. Очаг залегал на глубине 174 км.

Как уточняется, сообщения о разрушениях, жертвах или угрозе цунами не поступали.

Ранее землетрясение зарегистрировали у побережья Вануату. Эпицентр располагался на расстоянии 70 километров от столицы Порт-Вила. Очаг залегал на глубине 30 километров.

До этого землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в северо-западной части Монголии. Подземный толчок произошел в 285 километрах к юго-западу от Кызыла в Республике Тыва. Эпицентр находился примерно в 90 километрах от российской границы.