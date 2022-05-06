Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Вануату

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Землетрясение зарегистрировали у побережья Вануату, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался на расстоянии 70 километров от столицы Порт-Вила. Очаг залегал на глубине 30 километров.

Отмечается, что сообщения об угрозе цунами пока не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в северо-западной части Монголии. Подземный толчок произошел в 285 километрах к юго-западу от Кызыла в Республике Тыва. Эпицентр находился примерно в 90 километрах от российской границы.

До этого землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Грузии около границы с Армение. Эпицентр находился в 23 километрах к юго-западу от города Дманиси и в 11 километрах от села Самеба.