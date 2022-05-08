Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки

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Подземный толчок магнитудой 5,5 произошел на Камчатке, сообщает региональный филиал геофизической службы РАН.

Землетрясение зафиксировали в 214 километрах от села Никольского на острове Беринга. Очаг залегал на глубине 82 километров.

В МЧС уточнили, что звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от населения не поступали.

Ранее землетрясение зарегистрировали у побережья Вануату. Эпицентр располагался на расстоянии 70 километров от столицы Порт-Вила. Очаг залегал на глубине 30 километров.

До этого землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в северо-западной части Монголии. Подземный толчок произошел в 285 километрах к юго-западу от Кызыла в Республике Тыва. Эпицентр находился примерно в 90 километрах от российской границы.