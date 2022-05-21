"Московский спорт": спортивные нормативы смогли сдать москвичи в "Лужниках"

В "Лужниках" москвичам предоставили возможность сдать нормативы. Те, кто выполнил все на отлично, смогли получить и награды – значки "ГТО".

В зависимости от возраста нормативов было 7 и 9. Так, например, молодому человеку 25-летнего возраста необходимо было подтянуться 13 раз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.