"Злобный ЗОЖ": силовой тренинг

Может ли девушка превратиться в халка, занимаясь со штангой? Почему у барышень во время силовых занятий растет уровень тестостерона – мужского гормона?

Как вредят тяжести женскому здоровью? Стоит ли дамам заниматься пауэрлифтингом? И почему врачи рекомендуют женщинам заменить кардио-зону на тренажерный зал? Об этом – в программе "Злобный ЗОЖ".