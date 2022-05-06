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Спорт

01:14

"Рома" и "Фейеноорд" встретятся в финале Лиги Конференций

спорт

Фото: AP/ТАСС

Итальянская "Рома" и "Фейеноорд" из Нидерландов сыграют в решающем матче футбольной Лиги Конференций.

В сегодняшнем ответном полуфинальном матче в Риме итальянцы оказались сильнее английского "Лестера" (1:0) и по итогам двух матчей вышли в финал (первая игра завершилась со счетом 1:1). "Фейеноорд" же сумел отстоять нулевую ничью с французским "Марселем".

Первый финал в истории нового турнира Лига Конференций состоится в столице Албании Тиране 25 мая.

Ранее сообщалось, что футболисты английского "Ливерпуля" оказались сильнее португальской "Бенфики" в первом матче четвертьфинальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне и закончилась со счетом 3:1.

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