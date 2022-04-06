"Ливерпуль" обыграл "Бенфику" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

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Футболисты английского "Ливерпуля" оказались сильнее португальской "Бенфики" в первом матче четвертьфинальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне и закончилась со счетом 3:1.

На мячи Ибраимы Конате (17-я минута), Садио Мане (34) и Луиса Диаса (87) хозяева смогли ответить лишь точным ударом Дарвина Нуньеса на 49-й минуте.

Ответная игра состоится на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле 13 апреля. В другом четвертьфинальном матче дня "Манчестер Сити" с минимальным перевесом переиграл "Атлетико Мадрид" – 1:0.

Ранее сообщалось, что футболисты английского клуба "Манчестер Сити" обыграли испанский "Атлетико" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч, проходивший на стадионе "Этихад Стэдиум" в Манчестере, закончился со счетом 1:0.