"Реал" обыграл ПСЖ и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Футболисты испанского клуба "Реал" Мадрид обыграли в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ.

Встреча, проходившая на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании, закончилась со счетом 3:1.

Счет в матче на 39-й минуте открыл нападающий парижан Килиан Мбаппе, однако, во втором тайме хозяева ответили тремя точными ударами капитана "Реала" Карима Бензема (61-я, 76-я и 78-я минуты).

Первая встреча, состоявшаяся тремя неделями ранее в Париже, завершилась с минимальным перевесом ПСЖ (1:0). Таким образом, по сумме двух встреч "Реал" вышел в четвертьфинал турнира.