"Интер" победил "Ливерпуль" во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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Футболисты итальянского клуба "Интер" обыграли английский "Ливерпуль" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе "Энфилд" в Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянцев.

Единственный мяч на 61-й минуте забил нападающий гостей Лаутаро Мартинес. Через две минуты после гола "Интер" остался в меньшинстве - за вторую желтую карточку с поля был удален Алексис Санчес, ассистировавший Мартинесу в моменте с взятием ворот англичан.

Вместе с тем, эта победа не позволила миланскому клубу пройти в четвертьфинал турнира по итогам двухраудового противостояния.

В первом матче в Италии "Ливерпуль был сильнее" - 2:0. Забитыми мячами тогда отметились Роберто Фирмино и Мохамед Салах.