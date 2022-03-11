"Барселона" и "Галатасарай" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

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Футболисты испанской "Барселоны" и турецкого "Галатасарая" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча, проходившая на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, завершилась со счетом 0:0. Ответный матч, где решится судьба путевки в четвертьфинал, состоится 17 марта в Стамбуле.

В параллельном матче другой испанский клуб "Севилья" на домашнем стадионе оказался сильнее лондонского "Вест Хэма" – 1:0.

Ранее мадридский "Реал" обыграл французский ПСЖ и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.