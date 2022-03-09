"Бавария" разгромила "Зальцбург" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Футболисты мюнхенского клуба "Бавария" с крупным счетом обыграли австрийскую команду "Зальцбург" во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и закончилась со счетом 7:1.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Роберт Левандовски (12-я, 21-я и 23 минуты), Серж Гнабри (31-я), Лерой Зане (85-я), а также Томас Мюллер (54-я и 83-я). Гол престижа в составе австрийцев забил Мауритс Кергор на 70-й минуте.

Таким образом, немецкая команда вышла в четвертьфинал турнира – в первой встрече в Зальцбурге команды сыграли вничью, 1:1.

Ранее футболисты итальянского клуба "Интер" смогли с минимальным счетом (1:0) обыграть "Ливерпуль", но по итогам двух матчей дальше прошли англичане.