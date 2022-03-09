"Бавария" разгромила "Зальцбург" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Фото: ТАСС
Футболисты мюнхенского клуба "Бавария" с крупным счетом обыграли австрийскую команду "Зальцбург" во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча состоялась на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и закончилась со счетом 7:1.
Забитыми мячами в составе хозяев отметились Роберт Левандовски (12-я, 21-я и 23 минуты), Серж Гнабри (31-я), Лерой Зане (85-я), а также Томас Мюллер (54-я и 83-я). Гол престижа в составе австрийцев забил Мауритс Кергор на 70-й минуте.
Таким образом, немецкая команда вышла в четвертьфинал турнира – в первой встрече в Зальцбурге команды сыграли вничью, 1:1.
Ранее футболисты итальянского клуба "Интер" смогли с минимальным счетом (1:0) обыграть "Ливерпуль", но по итогам двух матчей дальше прошли англичане.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: