"Бавария" спаслась от поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Зальцбурга"

Фото: EPA/TASS/PHILIPP GUELLAND
Футболисты мюнхенского клуба "Бавария" сыграли вничью с австрийской командой "Зальцбург" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча состоялась на стадионе в Зальцбурге. Игра закончилась с результатом 1:1.
Счет в матче на 21-ой минуте открыл футболист "Зальцбурга" Чуквубуйке Адаму. В составе немецкого клуба гол на последней минуте основного времени встречи забил Кингсли Коман.
Таким образом, "Бавария" прервала победную серию в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее немецкая команда одержала шесть побед подряд на групповом этапе турнира.
Ответная встреча между "Баварией" и "Зальцбургом" состоится в Мюнхене. Игра пройдет 8 марта.
Ранее футболисты итальянского клуба "Интер" уступили английскому "Ливерпулю" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Игра прошла на стадионе Сан-Сиро в Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.
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