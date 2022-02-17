"Бавария" спаслась от поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Зальцбурга"

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Футболисты мюнхенского клуба "Бавария" сыграли вничью с австрийской командой "Зальцбург" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на стадионе в Зальцбурге. Игра закончилась с результатом 1:1.

Счет в матче на 21-ой минуте открыл футболист "Зальцбурга" Чуквубуйке Адаму. В составе немецкого клуба гол на последней минуте основного времени встречи забил Кингсли Коман.

Таким образом, "Бавария" прервала победную серию в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее немецкая команда одержала шесть побед подряд на групповом этапе турнира.

Ответная встреча между "Баварией" и "Зальцбургом" состоится в Мюнхене. Игра пройдет 8 марта.

Ранее футболисты итальянского клуба "Интер" уступили английскому "Ливерпулю" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Игра прошла на стадионе Сан-Сиро в Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.