Сборную РФ отстранили от участия в Лиге наций сезона 2022/2023

02 мая, 21:00
Российскую сборную отстранили от участия в Лиге Наций сезона 2022/2023. УЕФА также не разрешил футбольным клубам РФ выступать в Еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, Союз отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 года.
Российские вооруженные силы уничтожили почти 700 украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования в течении дня поражены 36 военных объектов Украины. В Днепропетровской области в районе населенного пункта Покровское уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Также в районе населенного пункта Межевая уничтожены четыре пусковые установки ЗРК "С-300" и радиолокационная станция разведки и наведения.
Движение на Киевском шоссе в сторону области затруднено из-за крупной аварии. Для проезда открыта лишь одна полоса из пяти. На участке образовался затор из-за столкновения двух автомобилей. От удара автомобиль каршеринга перевернулся на крышу. Пострадавшую женщину госпитализировали на вертолете.
В Подмосковье начался сезон пожаров. Некоторые дачники поджигают сухую траву случайно, а другие делают это специально. Пожары зафиксированы и в других регионах. В частности, в Красноярском крае из-за возгораний ввели режим ЧС. Эколог Элмурод Расулмухамедов рассказал, что при пожарах повреждается молодая зелень и насекомые. Интенсивное горение влияет на микробиологический состав почв.
В Подмосковье свыше 300 человек обратились к медикам из-за укуса клещей. Почти половина таких пациентов – дети. Такую статистику опубликовал управление Роспотребнадзора по Московской области. По данным ведомства, у пяти человек после укуса клещей выявили болезнь Лайма. Чтобы избежать опасности, специалисты рекомендуют обрабатывать себя и животных специальными репеллентами даже перед прогулкой в парках.
Евросоюз объявил о прекращении поставок в Россию искусственных оболочек для мясных изделий. Новая санкция совсем скоро вступит в силу. Эксперт в области производства колбасных изделий Эльвира Агурбаш рассказала, что из-за этого многие мясоперерабатывающие заводы сократят ассортимент продуктов и оставят продукты-вездеходы, которые более востребованы на рынке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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