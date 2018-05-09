Автопробег на машинах военного времени начался в столице

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Праздничный автопробег на машинах времен Великой Отечественной войны в честь 73-й годовщины Победы стартовал в столице. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В мероприятии принимают участие ветераны, сотрудники столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, представители префектур округов Москвы", – цитирует сообщение ведомства Агентство "Москва".

Старт ретро-автомобилям дали на аллее Связистов парка Победы на Поклонной горе. Участники автопробега должны финишировать в парке "Ветеран" в Серебряном Бору, где их встретят праздничной программой.

По словам замачальника управления особо охраняемых природных территорий Ольги Сосницкой, праздник начнется с выставки уникальных автомобилей. В честь ветеранов в парке прозвучат военные марши и вальсы. "На аллеях парка будут работать ретрофотостудия и костюмерная военных лет, где каждый желающий сможет примерить военно-полевую форму, а дамы – шляпки тех лет", – рассказала Сосницкая. Она отметила, что для ветеранов подготовили памятные подарки, а всех гостей ждет солдатская каша с тушенкой.

Специальный проект M24.ru

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