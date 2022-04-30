"Московский спорт": классический триатлон

Встретились как-то пловец, велогонщик и легкоатлет, чтобы выяснить, кто из них выносливее или, попросту говоря, круче. Звучит как начало какого-то банального анекдота, но именно так в 70-х годах прошлого века зародился классический триатлон.

Спустя почти 50 лет этот вид спорта собирает на свои фестивали тысячи людей. Об истории триатлона – в программе "Московский спорт".