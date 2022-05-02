На Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково произошло крупное ДТП. Одна из машин перевернулась на крышу, заблокировав несколько полос движения. Кадры с места происшествия сняли очевидцы.

На месте инцидента работают спасатели, пожарные и сотрудники ГИБДД. Видно и несколько машин скорой помощи. При этом информация о пострадавших пока не поступала.

Движение в сторону области затруднено. В настоящий момент на шоссе образовалась длинная пробка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.