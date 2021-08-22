В Крыму два силача вручную протащили 22-тонный самолет Ан-26. Атлеты переместили Ан-26 на девять метров за 41 секунду. И это новый рекорд России.

Причем, его удалось установить с первой попытки. Достижение зарегистрировали в аэропорту Симферополя.

Упражнение выполнялось в положении сидя руками за канат. Такая техника считается самой сложной при буксировке крупногабаритной техники.

Рекордсменов зовут Джамшид Исматиллаев и Егор Сороколетов. К своему достижению они шли несколько месяцев. Свой рекорд спортсмены приурочили ко Дню флага России, а также 85-летию аэропорта Симферополя, которое отмечается в этом году.