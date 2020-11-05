Самый сильный человек России установил рекорд, сдвинув самолет

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Самый сильный человек в России Эльбрус Нигматуллин установил очередной рекорд. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина смог сдвинуть с места 36-тонный самолет в международным аэропорту Уфы. Перед этим он провел тренировку и побеседовал с журналистами.

Рекорд зафиксировали главный арбитр и президент федерации силового экстрима РФ Василий Грищенко. В сертификате указано: Нигматуллин установил рекорд страны по truck-pull plane, отбуксировав самолет Boeing 737-500 на 25 метров. На это ему понадобилось менее 45 секунд.

Силач рассказал, что на тренировках такие результаты ему не давались, раньше он двигал более легкие самолеты.

"Рекорд посвящаю скончавшемуся градоначальнику Уфы Ульфату Мустафину, и так совпало, что сегодня аэропорт Уфы принял двухмиллионного пассажира, такая круглая дата и в один день", – поделился Нигматуллин.

Ранее пакистанский бодибилдер тоже хотел установить рекорд. Он сломал шесть глыб льда на своем теле. Спортсмен ищет подходящую площадку, чтобы его рекорд официально зафиксировали.