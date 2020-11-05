Самый сильный человек России установил рекорд, сдвинув самолет

Фото: vk.com/id4229130
Самый сильный человек в России Эльбрус Нигматуллин установил очередной рекорд. Об этом сообщает РИА Новости.
Мужчина смог сдвинуть с места 36-тонный самолет в международным аэропорту Уфы. Перед этим он провел тренировку и побеседовал с журналистами.
Рекорд зафиксировали главный арбитр и президент федерации силового экстрима РФ Василий Грищенко. В сертификате указано: Нигматуллин установил рекорд страны по truck-pull plane, отбуксировав самолет Boeing 737-500 на 25 метров. На это ему понадобилось менее 45 секунд.
Силач рассказал, что на тренировках такие результаты ему не давались, раньше он двигал более легкие самолеты.
"Рекорд посвящаю скончавшемуся градоначальнику Уфы Ульфату Мустафину, и так совпало, что сегодня аэропорт Уфы принял двухмиллионного пассажира, такая круглая дата и в один день", – поделился Нигматуллин.
Ранее пакистанский бодибилдер тоже хотел установить рекорд. Он сломал шесть глыб льда на своем теле. Спортсмен ищет подходящую площадку, чтобы его рекорд официально зафиксировали.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: