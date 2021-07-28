Инфекционист предупредил о смертельной опасности суши

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев в беседе с Москвой 24 перечислил опасности, с которыми могут столкнуться любители суши.
"Если мы берем ресторан, где для приготовления суши используется абсолютно свежая рыба без всяких обработок, высока вероятность подхватить всевозможные паразитарные болезни. Личинки паразитов могут находиться как раз в мясе рыбы", – отметил эксперт.
Вместе с тем он указал, что, как правило, в ресторанах для приготовления суши используется замороженная рыба, которую размораживают перед приготовлением. В этой ситуации о паразитах беспокоиться не стоит, добавил инфекционист.
"Последствия пищевых инфекций сильно зависят от изначального состояния организма. Крепкий молодой человек почувствует легкий дискомфорт в животе. А, к примеру, девушку с более слабым иммунитетом может ждать тошнота, рвота и боль в желудке в течение двух-трех дней", – предупреждает врач.
Акинфиев напомнил, что заболевание сальмонеллезом способно спровоцировать неспецифический язвенный колит. Это воспаление кишечника и образование в нем язв, которое лечится в течение длительного времени, рассказал собеседник Москвы 24.
По словам эксперта, более серьезными последствиями для организма могут обернуться суши, заказанные через доставку. Это связано с возможными нарушениями условий хранения и перевозки продукта, комментирует Акинфиев.
"Здесь нужно говорить про высокий риск заражения кишечными инфекциями. В частности, токсикоинфекций, когда человек отравляется не самими бактериями, а продуктами их распада", – объясняет он.
В этом случае обычным расстройством желудка употребление таких суши обернется только для очень крепких и здоровых людей, отметил специалист. В других ситуациях последствия могут быть самыми серьезными, предупреждает он.
"Идут очень тяжелые осложнения на фоне того, что человек быстро теряет жидкость. У пожилых это может спровоцировать сердечно-сосудистые нарушения, вплоть до инфаркта", – рассказал Акинфиев.
Аналогичные последствия могут грозить и при покупке блюда в суши-маркетах, где они стоят прямо на витрине, подчеркнул инфекционист.
"Если мы представим идеальную модель, что суши хранятся положенные 20–30 минут, после чего выбрасываются, риск инфицирования минимальный. Но узнать, так ли это происходит, очень сложно", – рассуждает он.
При употреблении суши эксперт посоветовал не пренебрегать соевым соусом. Акинфиев напомнил, что изначально его применяли не в качестве вкусовой добавки к блюду, а как средство обеззараживания рыбы.
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