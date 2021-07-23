Москвичей предостерегли от кормления лосей

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Летом лоси стали выходить к столичным водоемам из-за жары, однако людям не стоит их кормить или пугать. Такие советы в беседе с РИА Новости дал начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Он отметил, что этим летом животные выходят к людям не чаще обычного, однако осенью увидеть их шансы возрастут. Сейчас же из-за жары они выходят к воде, гуляют в сумерках, после чего возвращаются в лес.

Бурмистров заметил, что люди к появлению лосей стали относиться спокойнее.

"Главное при встрече с лосем – не подходить, не провоцировать, не кормить, не пугать. Можно только наблюдать издалека", – сказал специалист.

Ранее ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал, как вести себя на городском водоеме, если туда пришел купаться лось.

Он предупредил горожан о том, что животные могут быть опасны, поэтому лучше не вступать с ними в контакт, не пытаться погладить, тем более не вести себя агрессивно.

