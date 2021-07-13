Дроздов рассказал, что делать москвичам при встрече с купающимся лосем в парке

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"
Ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал Москве 24, как вести себя на городском водоеме, если туда пришел купаться лось.
В столице установилась аномально жаркая погода, от которой страдают не только люди, но и животные. В последние дни на городских водоемах были замечены спасающиеся от зноя лоси. Один из них стал уже постоянным гостем в Сокольниках. Москвичи отмечают, что лоси не боятся людей и спокойно прохлаждаются в водоемах.
"Это совершенно нормально. Внутри парка лоси тоже постоянно видят людей, и уже не боятся", – говорит Дроздов. – Без воды лось больше трех дней не проживет".
При этом зоолог предупредил горожан о том, что животные могут быть опасны, поэтому лучше не вступать с ними в контакт, не пытаться погладить, тем более не вести себя агрессивно.
Подзывать и пытаться покормить лося Дроздов тоже не рекомендует. "Надо знать, что лось брыкается передними ногами. Передними копытами бьет очень остро. Можно получить серьезную травму, будьте осторожны. Может бить еще и рогами, но рога лоси сейчас сбросили, а новые еще не выросли", – отметил он.
Кроме того, зоолог не советует пытаться заходить в воду, когда там прохлаждается лось. Лучше дать ему спокойно попить и наблюдать издалека.
Дроздов также отметил, что у горожан сейчас есть отличная возможность наблюдать за лосями в столичных водоемах. "Любоваться издалека, как лось заходит по брюхо в воду, – красотища!" – заключил он.
Ранее уток необычного окраса заметили на прудах природно-исторического парка "Царицыно". В пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщили, что это могли быть домашние птицы.
Лось искупался в пруду в Сокольниках
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