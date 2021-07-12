Необычных уток заметили на водоемах Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На прудах природно-исторического парка "Царицыно" заметили водоплавающих необычного окраса. Это могут быть домашние утки, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В "Царицыно" насчитали пять таких птиц: одну коричневую, двух коричневых с белой грудкой и двух таких же, только с зеленой головой. Москвичи предположили, что это какой-то редкий краснокнижный вид уток.

"Конечно, в столице 569 видов уникальной флоры и фауны, которые бережно охраняются и восстанавливаются, и не каждый из них хорошо знаком жителям. Однако специалисты считают, что диковинные водоплавающие вовсе не относятся к городской фауне. Потому что это не дикие, а домашние утки, хотя по видовой принадлежности они тоже кряквы. Судя по всему, они чувствуют себя вполне комфортно, дикие кряквы и краснокнижные соседи их не обижают", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее специалисты Мосприроды заметили редких водоплавающих птиц на реке Яузе. В ведомстве пояснили, что чирок-свистунок, шилохвость, свиязь и кряква-блондинка, которых удалось увидеть, в Москве встречаются крайне редко.

