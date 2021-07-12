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Транспорт

16:30

Ежа, черепаху и шиншилл: каких животных перевозили пассажиры ЦППК в январе – июне

транспорт город животные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажиры поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) за первую половину текущего года чаще всего перевозили кошек и собак, сообщает пресс-служба перевозчика.

Всего за шесть месяцев этого года поезда ЦППК перевезли около 157 тысяч животных.

"Однако на поездах ЦППК перевозили и очень необычных животных: шиншилл, ежа, а одна семейная пара везла водную черепаху в качестве подарка для своей дочери", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что наибольшей популярностью услуга пользовалась на Ярославском и Казанском направлениях. На каждом из этих направлений было перевезено по 28 тысяч питомцев. Около 20 тысяч животных перевезли пассажиры Курского направления.

В ЦППК напомнили, что для провоза животного в электричке необходим билет. Его можно оформить в кассе или бесконтактным способом через билетный автомат. Стоимость зависит от продолжительности поездки и составляет 25% от цены полного проездного документа.

Ранее сообщалось, что пассажиры поездов ЦППК в 2020 году перевезли 300 тысяч питомцев. В основном это собаки и кошки, однако бывали и исключения. Прошлым летом необычными пассажирами стали кролики, мини-пиг и цыплята. Осенью в электропоездах были замечены большой попугай ара в клетке, щенки хаски, а одна женщина везла с дачи уток. Зимой список перевезенных домашних питомцев пополнили хамелеон, семейство хорьков и каракал.

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