Хамелеон, хорьки и каракал: каких животных перевозили пассажиры ЦППК в 2020 году

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Пассажиры поездов Центральной пригородной пассажирской компании в 2020 году перевезли 300 тысяч питомцев. В основном это собаки и кошки, однако бывали и исключения, сообщили в пресс-службе ЦППК.
"Летом самыми необычными пассажирами стали кролики, мини-пиг и цыплята. Осенью в электропоездах были замечены большой попугай ара в клетке, щенки хаски, а одна женщина везла с дачи уток. Зимой список перевезенных домашних питомцев пополнили хамелеон, семейство хорьков и каракал", – говорится в сообщении.
В ЦППК рассказали, что наибольшей популярностью услуга пользовалась на Казанском направлении МЖД. Там пассажиры перевезли свыше 53 тысяч животных.
На Ярославском направлении МЖД пассажиры перевезли более 51 тысячи животных. Третье место занимает Курское направление – 38,5 тысячи поездок с питомцами.
Уточняется, что чаще всего пассажиры с животными совершали поездки в августе – свыше 48 тысяч.
Горожанам напомнили, что для провоза животного в электричке нужен специальный билет, стоимость которого зависит от продолжительности поездки и составляет 25% от цены полного. Для провоза животного на МЦД перед началом поездки необходимо оформить билет с нулевой стоимостью. При этом на собак-поводырей оформлять билет не нужно.
Ранее сообщалось, что в 2020 году москвичи забывали в общественном транспорте необычные вещи, среди которых гречка, мешок с монетами и ящик шампанского. Чаще всего свои вещи забывали пассажиры Московского метрополитена – их за год накопилось 12 881. В составах и на станциях МЦД было оставлено 720 вещей, еще 536 – в наземном транспорте.
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