Энтомолог объяснил, могут ли "комариные торнадо" появиться в столичном регионе

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Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, энтомолог Вадим Марьинский рассказал Москве 24, по каким причинам может образоваться "комариный торнадо".
Ранее в соцсетях распространились ролики с Камчатки, на которых запечатлены полчища кружащих в небе комаров. На одном из видео автомобиль с трудом едет по дороге сквозь вихрь насекомых. Комары то рассыпаются в воздухе в разные стороны, то собираются в столбы вновь.
По словам энтомолога, подобные явления объясняются некоторыми особенностями поведения насекомых.
При этом не всегда в такие "торнадо" собираются кровососущие комары, обращает внимание Марьинский.
"Есть такое семейство, как комары-звонцы. С их личинками прекрасно знакомы рыболовы и аквариумисты, они знают их под названием мотыль. Внешне взрослые комары-звонцы для специалиста неотличимы от кровососущих комаров. Они не пьют кровь совсем, но могут образовывать огромные скопления, которые иногда принимают за скопление кровососущих комаров", – объясняет эксперт.
Особенно заметны такие скопления в тех местах, где много насекомых определенного вида, рассказывает Марьинский. Отвечая на вопрос, можно ли наблюдать подобные "торнадо" в столичном регионе, энтомолог подчеркнул, что в европейской части России обычно ни кровососущие комары, ни комары-звонцы не достигают такой численности.
"Исключением могут быть разве что некоторые регионы. Например, Карелия на севере, окрестности Астрахани и Волгоградская область на юге страны. В любом случае ничего противоестественного в этих скоплениях комаров нет", – говорит Марьинский.
По времени подобные явления длятся достаточно недолго, рассказал эксперт.
"Насекомые, для которых характерно размножение во время роения, обычно заканчивают его довольно быстро. В крайнем случае такое явление может продержаться неделю. При некотором стечении обстоятельств – две недели. Но не больше этого. Это может выглядеть впечатляюще и доставлять определенный дискомфорт, но это не опасно", – резюмировал собеседник Москвы 24.
Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами. По ее словам, необходимо использовать фумигаторы и репелленты.
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