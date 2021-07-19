Энтомолог объяснил, могут ли "комариные торнадо" появиться в столичном регионе

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, энтомолог Вадим Марьинский рассказал Москве 24, по каким причинам может образоваться "комариный торнадо".

Ранее в соцсетях распространились ролики с Камчатки, на которых запечатлены полчища кружащих в небе комаров. На одном из видео автомобиль с трудом едет по дороге сквозь вихрь насекомых. Комары то рассыпаются в воздухе в разные стороны, то собираются в столбы вновь.

По словам энтомолога, подобные явления объясняются некоторыми особенностями поведения насекомых.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, энтомолог Для самых разных групп насекомых характерно явление роения в период размножения. Некоторые виды комаров – не исключение. Взрослые насекомые собираются в большие скопления, где могут встречать партнеров, размножаться и откладывать яйца.

При этом не всегда в такие "торнадо" собираются кровососущие комары, обращает внимание Марьинский.

"Есть такое семейство, как комары-звонцы. С их личинками прекрасно знакомы рыболовы и аквариумисты, они знают их под названием мотыль. Внешне взрослые комары-звонцы для специалиста неотличимы от кровососущих комаров. Они не пьют кровь совсем, но могут образовывать огромные скопления, которые иногда принимают за скопление кровососущих комаров", – объясняет эксперт.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, энтомолог Какие именно комары образовали скопление в данной ситуации, просто опираясь на видео, сказать невозможно. Если это комары-звонцы, то для людей это совершенно безобидно, хоть и достаточно неприятно. Но даже если это кровососущие комары, то в период роения насекомые в первую очередь нацелены на размножение. Поэтому для людей они уже не настолько опасны.

Особенно заметны такие скопления в тех местах, где много насекомых определенного вида, рассказывает Марьинский. Отвечая на вопрос, можно ли наблюдать подобные "торнадо" в столичном регионе, энтомолог подчеркнул, что в европейской части России обычно ни кровососущие комары, ни комары-звонцы не достигают такой численности.

"Исключением могут быть разве что некоторые регионы. Например, Карелия на севере, окрестности Астрахани и Волгоградская область на юге страны. В любом случае ничего противоестественного в этих скоплениях комаров нет", – говорит Марьинский.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, энтомолог Если будут очень благоприятные условия и насекомых выведется много, такое может произойти в любом регионе. Просто есть те места, где это происходит чаще, а есть те, где реже.

По времени подобные явления длятся достаточно недолго, рассказал эксперт.

"Насекомые, для которых характерно размножение во время роения, обычно заканчивают его довольно быстро. В крайнем случае такое явление может продержаться неделю. При некотором стечении обстоятельств – две недели. Но не больше этого. Это может выглядеть впечатляюще и доставлять определенный дискомфорт, но это не опасно", – резюмировал собеседник Москвы 24.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами. По ее словам, необходимо использовать фумигаторы и репелленты.



