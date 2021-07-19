Какие станции метро недоступны с 17 июля по 8 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экология

18:31

Главная / Новости /

Энтомолог объяснил, могут ли "комариные торнадо" появиться в столичном регионе

Вихрь из насекомых. Ждать ли "комариные торнадо" в столичном регионе
экология регионы эксклюзив

Фото: YouTube/kamchat100

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, энтомолог Вадим Марьинский рассказал Москве 24, по каким причинам может образоваться "комариный торнадо".

Ранее в соцсетях распространились ролики с Камчатки, на которых запечатлены полчища кружащих в небе комаров. На одном из видео автомобиль с трудом едет по дороге сквозь вихрь насекомых. Комары то рассыпаются в воздухе в разные стороны, то собираются в столбы вновь.

По словам энтомолога, подобные явления объясняются некоторыми особенностями поведения насекомых.

Для самых разных групп насекомых характерно явление роения в период размножения. Некоторые виды комаров – не исключение. Взрослые насекомые собираются в большие скопления, где могут встречать партнеров, размножаться и откладывать яйца.
Вадим Марьинский
научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, энтомолог

При этом не всегда в такие "торнадо" собираются кровососущие комары, обращает внимание Марьинский.

"Есть такое семейство, как комары-звонцы. С их личинками прекрасно знакомы рыболовы и аквариумисты, они знают их под названием мотыль. Внешне взрослые комары-звонцы для специалиста неотличимы от кровососущих комаров. Они не пьют кровь совсем, но могут образовывать огромные скопления, которые иногда принимают за скопление кровососущих комаров", – объясняет эксперт.

Какие именно комары образовали скопление в данной ситуации, просто опираясь на видео, сказать невозможно. Если это комары-звонцы, то для людей это совершенно безобидно, хоть и достаточно неприятно. Но даже если это кровососущие комары, то в период роения насекомые в первую очередь нацелены на размножение. Поэтому для людей они уже не настолько опасны.
Вадим Марьинский
научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, энтомолог

Особенно заметны такие скопления в тех местах, где много насекомых определенного вида, рассказывает Марьинский. Отвечая на вопрос, можно ли наблюдать подобные "торнадо" в столичном регионе, энтомолог подчеркнул, что в европейской части России обычно ни кровососущие комары, ни комары-звонцы не достигают такой численности.

"Исключением могут быть разве что некоторые регионы. Например, Карелия на севере, окрестности Астрахани и Волгоградская область на юге страны. В любом случае ничего противоестественного в этих скоплениях комаров нет", – говорит Марьинский.

Если будут очень благоприятные условия и насекомых выведется много, такое может произойти в любом регионе. Просто есть те места, где это происходит чаще, а есть те, где реже.
Вадим Марьинский
научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, энтомолог

По времени подобные явления длятся достаточно недолго, рассказал эксперт.

"Насекомые, для которых характерно размножение во время роения, обычно заканчивают его довольно быстро. В крайнем случае такое явление может продержаться неделю. При некотором стечении обстоятельств – две недели. Но не больше этого. Это может выглядеть впечатляюще и доставлять определенный дискомфорт, но это не опасно", – резюмировал собеседник Москвы 24.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами. По ее словам, необходимо использовать фумигаторы и репелленты.

Читайте также

Камзин Никита

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать