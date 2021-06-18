В Роскачестве проверили средства от комаров

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Специалисты Роскачества исследовали несколько средств от комаров, однако не сумели обнаружить ни одного идеального репеллента. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Эксперты выбрали для анализа средства 20 торговых марок. Рассматривалась их эффективность, срок действия, безопасность для глаз, кожи и одежды.

В Роскачестве отметили, что у всех производителей были выявлены те или иные недостатки, при этом у 18 из них они касались недостаточного времени действия. Эти репелленты придется наносить чаще, чем заявлено на этикетке.

Товары восьми торговых марок оказались неэффективными от насекомых. Если часть комаров пролетит мимо, то другие все же попытаются укусить человека, пояснили специалисты.

По их словам, у семи из 20 средств дозировка основного действующего вещества оказалась меньше заявленной в маркировке. При этом в некоторых репеллентах удалось обнаружить не заявленные в составе инсектициды. В составе одного спрея выявили частичную подмену действующего вещества дешевым диметилфталатом, о котором ничего не сообщалось на этикетке.

Помимо этого, средства семи торговых марок не соответствовали нормативам Единых санитарных требований. Попадание их в глаза крайне опасно. Если это все-таки произошло, следует немедленно промыть глаза водой и обратиться за медпомощью, посоветовали в Роскачестве.

Кроме того, специалистам удалось установить, что некоторые репелленты портят одежду. Так, использование ряда спреев приводит к изменению окраски ткани. В единичных случаях были отмечены белые следы на одежде, масляные капли и влияние на устойчивость окраски ткани.

В качестве недостатка одного из спреев эксперты отметили неприятный запах.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева предупредила, что комариные укусы могут быть опасны для человека. Она напомнила, что данные насекомые переносят различные инфекции. Наиболее эффективным способом борьбы с комарами она назвала использование фумигаторов и репеллентов.

