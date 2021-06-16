Назван эффективный способ борьбы с комарами

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Россиянам назвали эффективный способ борьбы с комарами. Об этом сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире "Первого канала".
Врач предупредила, что комариные укусы могут быть опасны для человека. Она напомнила, что данные насекомые переносят различные инфекции.
Наиболее эффективным способом борьбы с комарами является использование фумигаторов и репеллентов, заявила Малышева.
При этом, по ее словам, применение зажженных ламп и свечей не приносит нужного эффекта. Врач подчеркнула, что подобным способом не удастся избавиться от насекомых ни в закрытых помещениях, ни на открытом воздухе.
Кроме того, Малышева посоветовала не пользоваться ароматическими маслами для борьбы с комарами. Употребление в пищу цитрусовых, чтобы сделать кровь для насекомых невкусной, тоже неэффективно, заверила телеведущая.
Она добавила, что ультразвуковые приборы для отпугивания насекомых также не помогут защитится от укусов.
Ранее в столичном комплексе городского хозяйства предупредили москвичей о росте популяции комаров.
Сообщалось, что городские службы приступили к дезинсекции водоемов для сокращения их численности. По словам специалистов, специальный раствор абсолютно безопасен для людей, животных и обитателей водоемов.
"Доктор 24": могут ли комары переносить инфекции
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