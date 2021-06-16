Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:56

Назван эффективный способ борьбы с комарами

общество

Фото: depositphotos/mrfiza

Россиянам назвали эффективный способ борьбы с комарами. Об этом сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире "Первого канала".

Врач предупредила, что комариные укусы могут быть опасны для человека. Она напомнила, что данные насекомые переносят различные инфекции.

Наиболее эффективным способом борьбы с комарами является использование фумигаторов и репеллентов, заявила Малышева.

При этом, по ее словам, применение зажженных ламп и свечей не приносит нужного эффекта. Врач подчеркнула, что подобным способом не удастся избавиться от насекомых ни в закрытых помещениях, ни на открытом воздухе.

Кроме того, Малышева посоветовала не пользоваться ароматическими маслами для борьбы с комарами. Употребление в пищу цитрусовых, чтобы сделать кровь для насекомых невкусной, тоже неэффективно, заверила телеведущая.

Она добавила, что ультразвуковые приборы для отпугивания насекомых также не помогут защитится от укусов.

Ранее в столичном комплексе городского хозяйства предупредили москвичей о росте популяции комаров.

Сообщалось, что городские службы приступили к дезинсекции водоемов для сокращения их численности. По словам специалистов, специальный раствор абсолютно безопасен для людей, животных и обитателей водоемов.

"Доктор 24": могут ли комары переносить инфекции

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать