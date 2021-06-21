В Мосприроде рекомендовали защищаться от комаров чесноком

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Эксперты Мосприроды рассказали об экологических средствах для защиты от комаров. Специалисты рекомендуют использовать мяту, эфирные масла, а также чеснок, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
"Надежной защитой вас могут обеспечить всего несколько капель эвкалиптового и лавандового масел, нанесенных на кожу. Запах сушеной ромашки или мяты воздействует на нервную систему насекомых, и они надолго исчезнут из вашего жилища. Минимум на 10 часов помогут избавиться от комаров несколько измельченных долек чеснока, разложенных по углам комнаты", – говорится в сообщении.
Эксперты Мосприроды напоминают, что комары, как и другие живые организмы, играют существенную роль в экосистемах. Для многих видов они являются едой, а также опыляют некоторые растения.
Ранее специалисты Роскачества исследовали несколько средств от комаров, однако не сумели обнаружить ни одного идеального репеллента.
Эксперты выбрали для анализа средства 20 торговых марок. Рассматривалась их эффективность, срок действия, безопасность для глаз, кожи и одежды.
"Городской стандарт": средство от комаров для улицы
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