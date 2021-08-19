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Общество

17:50

Верховный суд отклонил жалобу на снятие Грудинина с выборов в Госдуму

суды общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Жалоба компартии на исключение Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму была отклонена апелляционной коллегией Верховного суда РФ, сообщает РИА Новости.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – сказал судья.

Теперь решение вступило в законную силу.

9 августа Верховный суд вынес решение, что исключение Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму признано законным.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов высказал мнение, что решение ЦИК является абсолютно неправовым и несправедливым. Также он назвал предоставленные комиссией документы "какой-то лажей", на которой даже нет печатей.

Ранее Павла Грудинина исключили из списка партии на предстоящих думских выборах после заявления его бывшей жены о наличии у него офшора.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что у комиссии изначально не было информации о зарубежных активах кандидата, поскольку не имелось данных, препятствующих его регистрации. Он отметил, что об этом сообщили рабочей группе 22 июля, однако позднее Генпрокуратура подтвердила наличие у Грудинина доли в иностранной компании.

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