Верховный суд отказался восстанавливать Грудинина на выборах в Госдуму

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Решение Центризбиркома исключить Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму признано законным. Решение вынес Верховный суд, сообщает РИА Новости.

По мнению, лидера коммунистов Геннадия Зюганова, решение ЦИК является абсолютно неправовым и несправедливым. Также он назвал предоставленные комиссией документы "какой-то лажей", на которой даже нет печатей.

"Мы обжалуем решение суда, пройдем второй круг. Будем обжаловать вплоть до Европейского суда", – сказал он.

Ранее кандидата в Госдуму от КПРФ, директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина исключили из списка партии на предстоящих думских выборах после заявления его бывшей жены о наличии у него офшора.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что у комиссии изначально не было информации о зарубежных активах кандидата, поскольку не имелось данных, препятствующих его регистрации. Он отметил, что об этом сообщили рабочей группе 22 июля, однако позднее Генпрокуратура подтвердила наличие у Грудинина доли в иностранной компании.