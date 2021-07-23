Суд перенес заседание по делу самовыдвиженца в Госдуму Олега Леонова

Фото: Александр Иванов
Басманный районный суд Москвы перенес рассмотрение административного дела против куратора проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей Олега Леонова.
Общественник, который планирует пойти в Госдуму по 208-му Центральному округу Москвы в качестве самовыдвиженца, рассказал о ситуации на персональной странице в социальной сети.
"Меня обвиняют в том, что я якобы организовал незаконный митинг в центре Москвы. Но это была встреча со сборщиками подписей. Судья спросила, какие у нас доказательства. И мы честно ответили: доказательства есть", – заявил Леонов.
Куратор проектов "ЛизаАлерт" заявил, что в его распоряжении есть видеозапись встречи, однако в здании суда не работал интернет. Как следствие, рассмотреть ролик не представлялось возможным.
Леонов уточнил, что заседание перенесено на 29 июля. Самовыдвиженца в депутаты попросили принести с собой запись на электронном носителе или ноутбук, чтобы сразу посмотреть видео.
Олега Леонова задержали в центре Москвы в ходе его встречи со сторонниками 26 июня. Полицейские объяснили кандидату, что задержание связано с нарушениями порядка организации и проведения массовых мероприятий.
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