Суд перенес заседание по делу самовыдвиженца в Госдуму Олега Леонова

Фото: Александр Иванов

Басманный районный суд Москвы перенес рассмотрение административного дела против куратора проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей Олега Леонова.

Общественник, который планирует пойти в Госдуму по 208-му Центральному округу Москвы в качестве самовыдвиженца, рассказал о ситуации на персональной странице в социальной сети.

"Меня обвиняют в том, что я якобы организовал незаконный митинг в центре Москвы. Но это была встреча со сборщиками подписей. Судья спросила, какие у нас доказательства. И мы честно ответили: доказательства есть", – заявил Леонов.

Куратор проектов "ЛизаАлерт" заявил, что в его распоряжении есть видеозапись встречи, однако в здании суда не работал интернет. Как следствие, рассмотреть ролик не представлялось возможным.

Леонов уточнил, что заседание перенесено на 29 июля. Самовыдвиженца в депутаты попросили принести с собой запись на электронном носителе или ноутбук, чтобы сразу посмотреть видео.

Олега Леонова задержали в центре Москвы в ходе его встречи со сторонниками 26 июня. Полицейские объяснили кандидату, что задержание связано с нарушениями порядка организации и проведения массовых мероприятий.