Часть закрытого участка Сокольнической линии откроют досрочно

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

18:29

Суд перенес заседание по делу самовыдвиженца в Госдуму Олега Леонова

суды политика

Фото: Александр Иванов

Басманный районный суд Москвы перенес рассмотрение административного дела против куратора проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей Олега Леонова.

Общественник, который планирует пойти в Госдуму по 208-му Центральному округу Москвы в качестве самовыдвиженца, рассказал о ситуации на персональной странице в социальной сети.

"Меня обвиняют в том, что я якобы организовал незаконный митинг в центре Москвы. Но это была встреча со сборщиками подписей. Судья спросила, какие у нас доказательства. И мы честно ответили: доказательства есть", – заявил Леонов.

Куратор проектов "ЛизаАлерт" заявил, что в его распоряжении есть видеозапись встречи, однако в здании суда не работал интернет. Как следствие, рассмотреть ролик не представлялось возможным.

Леонов уточнил, что заседание перенесено на 29 июля. Самовыдвиженца в депутаты попросили принести с собой запись на электронном носителе или ноутбук, чтобы сразу посмотреть видео.

Олега Леонова задержали в центре Москвы в ходе его встречи со сторонниками 26 июня. Полицейские объяснили кандидату, что задержание связано с нарушениями порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать