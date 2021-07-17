Олег Леонов предложил защитить исторический центр Москвы

Фото: Александр Иванов
Куратор проектов Центра поиска пропавших людей "ЛизаАлерт" Олег Леонов заявил, что в центре столицы необходимо увеличить действие программы сохранения объектов культурного наследия. По словам Леонова, старые здания, которые воссоздают исторический облик города, могут разрушиться из-за формального отказа в статусе ОКН.
"Проблема в том, что многие прекрасные исторические здания не входят в программу сохранения объектов культурного наследия Москвы. Из-за формального отказа в статусе ОКН такие дома разрушаются или уничтожаются застройщиками. Я родился и вырос в центре Москвы. И мой центр вот он: лежит в облупившейся штукатурке с растущими на нём сорняками", – сообщил Олег Леонов в социальных сетях.
Куратор проектов "ЛизаАлерт" утверждает, что есть здания в центре Москвы, которым намеренно не дают статус объектов культурного наследия, чтобы в последствии снести их. Он также подчеркнул, что будет бороться за сохранение исторического облика центра города. В качестве решения проблемы он предложил расширить действие программы ОКН в ЦАО. Так, программа сможет охватить десятки зданий, которые не получили такой статус.
Леонов также уточнил, что жители столицы могут отмечать старые объекты, которые необходимо сохранить, на его сайте.
Ранее Елена Кац призвала включать жителей в создание и реализацию программ благоустройства. Она отметила, что жители всегда охотно принимают участие как в разработке, так и в контроле выполняемых работ.
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