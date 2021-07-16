Бочкарев: 150 тыс человек в день будут пользоваться станцией Ржевская после реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станцией Ржевская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) после реконструкции будут пользоваться около 150 тысяч человек в сутки, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на базе станции появится крупный пересадочный узел, который свяжет две линии метро и три маршрута МЦД.

"Проектом предполагается строительство пешеходного конкорса от платформы Ржевская, который обеспечит безопасный переход через железнодорожные пути в город, а также послужит выходом к станции "Ржевская" Большого кольца метро. После окончания реконструкции станцией МЦД Ржевская будет пользоваться около 150 тысяч пассажиров в день", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Стройкомплекса.

Бочкарев отметил, что также в рамках проекта развития территории, прилегающей к участку МЦД-2 от Рижского вокзала до станции Москва-Товарная, появится пешеходная улица от проспекта Мира до Водопроводного перелка и пешеходных путей от станции БКЛ "Рижская" до Водопроводного переулка.

В свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что также планируется построить участок улично-дорожной сети от съезда с Крестовского путепровода на Водопроводный переулок, что позволит разгрузить участок от проспекта Мира до Новорижской эстакады.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект развития территорий у станции Окружная МЦД-1 и станции метро "Петровско-Разумовская". Речь идет об участке от Октябрьской железной дороги до улицы Хачатуряна площадью 49,31 гектара. ТПУ "Окружная" является одним из крупнейших пересадочных узлов Москвы, объединяющим Люблинско-Дмитровскую линию метро, МЦК и МЦД-1, а также наземный общественный транспорт.

Благодаря ТПУ пересадка между одноименными станциями МЦК, Савеловского направления МЖД и Люблинско-Дмитровской линии метро стала удобней. Длина пересадки сократилась в 5 раз – до 50 метров. В рамках проекта построили новую платформу Окружная Савеловского направления.