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Общество

17:05

Елена Кац призвала включать жителей в создание и реализацию программ благоустройства

общество

Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац заявила о необходимости включать горожан в разработку планов по благоустройству.

"Нужно не просто информировать жителей о планах работ во дворах – хотя и это важно – но и активнее подключать их к разработке программ благоустройства", – уточнила Кац.

Она отметила, что жители всегда охотно принимают участие как в разработке, так и в контроле выполняемых работ.

Депутат осмотрела детскую площадку в районе Ивановское, которая на данный момент находится в процессе модернизации. Это один из 18 дворов, включенных в программу благоустройства района по ходатайству Кац.

Она рассказала, что работы по благоустройству ведутся по графику и соответствуют современному стандарту качества.

Ранее Кац сообщила, что в районах ВАО должно быть больше досуговых учреждений разных форматов. По ее словам, большее количество культурных точек позволит сделать досуг в округе таким же ярким, как в центральных районах столицы.

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