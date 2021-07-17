Елена Кац призвала включать жителей в создание и реализацию программ благоустройства

Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац заявила о необходимости включать горожан в разработку планов по благоустройству.
"Нужно не просто информировать жителей о планах работ во дворах – хотя и это важно – но и активнее подключать их к разработке программ благоустройства", – уточнила Кац.
Она отметила, что жители всегда охотно принимают участие как в разработке, так и в контроле выполняемых работ.
Депутат осмотрела детскую площадку в районе Ивановское, которая на данный момент находится в процессе модернизации. Это один из 18 дворов, включенных в программу благоустройства района по ходатайству Кац.
Она рассказала, что работы по благоустройству ведутся по графику и соответствуют современному стандарту качества.
Ранее Кац сообщила, что в районах ВАО должно быть больше досуговых учреждений разных форматов. По ее словам, большее количество культурных точек позволит сделать досуг в округе таким же ярким, как в центральных районах столицы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: