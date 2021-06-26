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Происшествия

13:39

Независимого кандидата в Госдуму Олега Леонова задержали в центре Москвы

происшествия город

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Независимого кандидата в Госдуму по 208 Центральному избирательному округу Москвы Олега Леонова задержали в ходе его встречи со сторонниками. Об этом мужчина написал на личной странице в социальной сети.

По словам Леонова, полицейские объяснили задержание нарушениями порядка организации и проведения массовых мероприятий.

"Полицейские меня задержали, когда я общался со сторонниками. Мы встретились на Покровке, чтобы обсудить кампанию по сбору подписей. Через полчаса подошли сотрудники, сказали, что у нас несанкционированное мероприятие, проверили мой рюкзак, забрали документы и отвели в полицейскую машину", – заявил общественный деятель.

Олег Леонов добавил, что решил провести мероприятие на открытом воздухе, чтобы не нарушать антикоронавирусные требования. Самовыдвиженец считает, что требования на проведение массовых акций в период распространения COVID-19 нарушены не были.

В частности, кандидат в Госдуму заявил, что участники встречи ранее переболели коронавирусом или вакцинировались. Кроме того, собравшиеся соблюдали социальную дистанцию и были в масках.

В начале июня стало известно, что координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов пойдет в Госдуму как независимый кандидат. По словам самовыдвиженца, решение он обсудил с семьей и рассчитывает представлять родной округ Москвы.

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